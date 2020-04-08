Карантин в Украине может продолжаться до начала мая, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о том, что якобы карантин могут ослабить с 14 апреля. Вероятнее всего, все карантинные ограничения продлят до начала мая.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-брифинга после заседания правительства.

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Денис Шмыгаль "Подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет продолжаться до установленного 24 апреля. И, возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца".

По словам Шмыгаля, при условии положительной динамики, уже в следующем месяце Кабмин запустит экономику Украины. То есть если в течение апреля ситуация с коронавирусом улучшится, в мае правительство детально сообщит о следующем плане действий.

Денис Шмыгаль "Каждый будет знать свою роль, время и место. Когда он начнет ходить на работу и когда начнет полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни: масочный режим, социальные дистанции, отсрочки во времени начала и окончания рабочего времени, чтобы не создавать часы пик. Над всеми этими пунктами и задачами правительство сегодня работает довольно напряженно и, надеюсь, эффективно".



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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