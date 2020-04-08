Карантин в Украине может продолжаться до начала мая, – Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о том, что якобы карантин могут ослабить с 14 апреля. Вероятнее всего, все карантинные ограничения продлят до начала мая.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-брифинга после заседания правительства.
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По словам Шмыгаля, при условии положительной динамики, уже в следующем месяце Кабмин запустит экономику Украины. То есть если в течение апреля ситуация с коронавирусом улучшится, в мае правительство детально сообщит о следующем плане действий.
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала
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