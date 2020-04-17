Карантин в Украине продолжат, если количество больных будет увеличиваться, – Ляшко

Отмена карантина в Украине будет зависеть от темпа роста заболеваний коронавирусом COVID-19.

Об этом сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Радио Свободы".

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Ляшко сообщил, если количество больных ежедневно будет расти больше чем на 2% от всех инфицированных, то карантин в Украине продолжат.

О продлении карантина мы будем коммуницировать ближе к следующей неделе, после Пасхи. Посмотрим, что будет происходить в пасхальные праздники и как люди будут придерживаться карантинных мероприятий,

– рассказал заместитель министра здравоохранения.

Ляшко напомнил, что Министерство здравоохранения разрабатывает несколько различных сценариев ослабления и выхода из карантина.



Протекание коронавируса / Инфографика 24 канала

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