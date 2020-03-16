Карантин в Украине: сервисы доставки еды перегружены из-за большого количества заказов

В Киеве и регионах усилили карантин из-за эпидемии коронавируса в Украине. Министерство здравоохранения призывает украинцев сидеть дома и не выходить на улицу без надобности. В этой ситуации актуальны сервисы по доставке еды и продуктов на дом. Некоторые из них из-за большого количества заказов перегружены.

Сервисы в Украине изменили условия доставки еды и продуктов.

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Zakaz.Ua

Сервис работает в Киеве, Днепре, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Запорожье и Житомире. Сейчас продукты доставляют из магазинов Metro, "Ашан", "Мегамаркет", NOVUS и "Фуршет". На сайте отметили, что из-за большой нагрузки возможна задержка заказов, а некоторые товары могут отсутствовать.

"Такфур"

Интернет-супермаркет "Такфур", который осуществляет доставку продуктов в Киеве и области, продолжает работать с доставкой "на завтра", также доступна оперативная доставка за три часа.

Produktoff

Интернет-супермаркет Produktoff также работает с доставкой "на завтра" в столице, Днепре и Харькове, в Одессе доступна опция доставки "день в день".

Передается ли коронавирус через пищу

Пока нет подтверждений того, что пищевые продукты могут быть источником или путем передачи коронавируса. Об этом заявили в Европейском органе по безопасности пищевых продуктов, пишет Министерство экономразвития.

Следует подчеркнуть, что соблюдение гигиенических требований при обращении с пищевыми продуктами является основой для обеспечения их безопасности как для производителей и заведений общественного питания, так и для потребителей,

– говорится в сообщении.

Карантин в Украине: главное

По состоянию на 16 марта в Украине подтверждено уже 5 случаев заражения коронавирусом, один человек умер. Так, 4 случая зарегистрировано в Черновицкой и 1 в Житомирской области. Еще 9 образцов биоматериала исследуют.

В Украине по всей территории объявили 12 марта карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не будут работать учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.



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