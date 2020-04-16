Карантин в Украине: все, что нужно знать об эффективном и здоровом времени дома

Карантин в Украине длится уже более месяца. Немало ринулись заняться делами, на которые никогда не хватало времени. Кто-то усовершенствовал свои кулинарные способности, кто-то устал работать с кровати. Сколько еще продлится карантин? Точной даты не берется называть никто. Но во время домашней самоизоляции не стоит забывать о здоровье – и физическом, и психическом.

Не сидите на месте

Медики настоятельно рекомендуют оставаться дома. Все ради того, чтобы разорвать цепь распространения вируса.

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Но карантин – это не повод постоянно лежать на кровати. Малоподвижный образ жизни может привести к появлению или осложнению сердечно-сосудистых болезней, сахарному диабету второго типа, увеличению веса. Поэтому пренебрегать физической активностью – идея плохая.

А еще можно выполнять легкие упражнения, которыми пестрит интернет. Только не стоит забывать: каждая тренировка – это стресс для нашего организма. Поэтому сейчас не лучшее время для того, чтобы перегрузить его силовыми упражнениями или длинными, пусть даже и домашними дистанциями.

Ульяна Супрун, экс-и. о. министра здравоохранения Украины Прежде всего, важно делать перерывы между длительным сидением. Если вы смотрите кино, работаете за компьютером и тому подобное, обязательно вставайте каждые 20 – 30 минут, разминайтесь, потягивайтесь, делайте небольшие активности 3 – 5 минут. Такие активные перерывы – это уже весомый вклад в сохранение здоровья. Если у вас дома есть собственные тренажеры и беговая дорожка – это замечательно. Однако даже без них можно разнообразить домашние тренировки упражнениями, не требующими дополнительного оборудования. Вместо гантелей можно использовать бутылки с водой, а при отсутствии гири можно приседать с большим бутлем. Степпер может заменить обычный стул.”

Марафонец Пан Шанцу из китайской провинции Чжэцзян в своей квартире на карантине пробежал почти 50 километров. А житель Финляндии Марк решил пройти марафон на своем балконе длиной в шесть метров. Мужчина мог сделать это в лесу, но объяснил, что своим поступком хочет показать людям, что сидеть дома – не так уж и плохо.

Это немного безумно выглядит, но в то же время довольно впечатляюще. Я горжусь тем, пробежал тут 6 километров,

- рассказал марафонец Марк.

Проветривай комнату и заботься о психическом здоровье

Медики советуют чаще проветривать комнаты и не забывать общаться с родными. Не стоит дома забывать и о психическом здоровье. Сидеть все время на одном месте, в комнате без проветривания – идея не из лучших. Поэтому открывайте окна и звоните родным – людям, которые поймут ваш стресс или печаль.

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Семейный врач, руководитель направления медицинского менеджмента LvBS Игорь Заставный советует:

Определите для себя человека или людей, с которыми вы готовы делиться своими чувствами.

Определите фразы, предложения, молитвы, песни, от которых вам становится спокойнее на душе.

Определите физическую активность, которая помогает вам расслабиться в пределах вашего дома.

Старайтесь читать легкую литературу и смотреть легкие фильмы (комедии, приключения).

Дисциплинируйте и организуйте свой день.

Не употребляйте много алкоголя… Это просто может привести к зависимости и окончательно дискоординировать вас.



Советы Заставного / Скриншот

Заведи четвероногого

Карантин – лучшее время, чтобы завести себе четвероногого друга. Именно такая идея пришла жителям Нью-Йорка, которые разобрали из приютов всех собак и котов. Да-да, центры адопции животных в городе-гиганте пустуют. Американцы считают, что кошки и собаки помогают бороться со стрессом. А еще домашние животные – законный способ выйти на улицу и немного погулять. Такая идея изрядно пришлась по вкусу и предпринимателям: после того, как всех животных разобрали, корма существенно выросли в цене.

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Однако не стоит забывать, что животные – не игрушки. Не стоит их брать только на время карантина, а потом выкидывать на улицу. Домашние любимцы – это не только приятно, но и большая ответственность. Кстати, во время карантина многим бездомным животным сложно на улице – поэтому можете помочь, оставив воду или пищу, или обратитесь к специальным волонтерам, которые этим занимаются.

Питайся здорово

Не забывайте на карантине и о здоровом питании.

Ежедневное меню должно состоять из трех пунктов:

Углеводы – их ищите в кашах, картофеле, овощах.

Белки – это яйца, молочные продукты, мясо и рыба.

И жиры: их можно получить из яичного желтка, оливок, орехов и масла.

Диетологи советуют употреблять много фруктов, овощей и зелени. А еще во время карантина лучше избегать вредных продуктов, которые пагубно влияют не только на фигуру, но и сердечно-сосудистую систему.

Минздрав “Планируйте свой рацион, покупки, составляйте меню и учитесь готовить простые, быстрые и здоровые блюда. Сэкономьте на сладких напитках, алкоголе, магазинных сладостях и колбасах"

Уменьшите контакты

А главное – уменьшите количество контактов. Так, весной очень хочется встретиться с родными или друзьями. Но продолжительность карантина в определенной степени зависит и от каждого из нас. Если будем избегать лишних контактов, соблюдать правила социальной дистанции, то сможем остановить распространение смертельного вируса. При этом – как видите, можно оставаться здоровыми.

Лучший путь для стран завершить ограничения и уменьшить их экономический эффект – это атаковать вирус агрессивным и всеобъемлющим набором тех мер, о которых мы много говорили ранее: штрафы, тесты, лечение каждого случая и прослеживание каждого контакта,

– подчеркнул генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

И напоследок напоминаем: не забывайте мыть руки. Тщательно и с мылом - по возвращении домой, перед приготовлением пищи. Это поможет уберечь себя и родных не только от нового коронавируса. Но и от сотни других недугов.