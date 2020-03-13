Карантин во Львове: запрет любых мероприятий, круглосуточные аптеки и магазины

Во Львове продуктовым магазинам и аптекам рекомендовали пересмотреть режим работы и перейти на круглосуточный. И запретили любые массовые собрания людей.

Такое решение приняли 13 марта на экстренном заседании Львовского городского совета.

Также на тему: Садовой рассказал, как Львов готовился к эпидемии коронавируса

Возможны собрания до 50 человек, если они будут касаться обеспечения функционирования города, но только после отдельного решения штаба.

Мэр Львова Андрей Садовой “Принято решение запретить любые собрания на территории города Львова, учитывая семинары, конференции, театральные представления, форумы, презентации, посещение библиотек, медиатек, спортивных залов и тому подобное. Исключение – только для официальных структур, осуществляющих функционирование города, области в чрезвычайный период и по отдельному решению штаба – но не более 50 человек"”

На заседании выделили дополнительные средства на покупку соответствующего оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких.

Также комиссия рекомендовала продуктовым магазинам и аптекам перейти на расширенный или круглосуточный режим работы.

Кроме того, исполком принял решение о проведении упрощенной процедуры закупок медицинского направления.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.