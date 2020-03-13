Карантин во Львове: запрет любых мероприятий, круглосуточные аптеки и магазины
Во Львове продуктовым магазинам и аптекам рекомендовали пересмотреть режим работы и перейти на круглосуточный. И запретили любые массовые собрания людей.
Такое решение приняли 13 марта на экстренном заседании Львовского городского совета.
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Возможны собрания до 50 человек, если они будут касаться обеспечения функционирования города, но только после отдельного решения штаба.
На заседании выделили дополнительные средства на покупку соответствующего оборудования, в частности аппаратов искусственной вентиляции легких.
Также комиссия рекомендовала продуктовым магазинам и аптекам перейти на расширенный или круглосуточный режим работы.
Кроме того, исполком принял решение о проведении упрощенной процедуры закупок медицинского направления.
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