Изобрели карманный УЗИ аппарат, который выводит изображение на телефон
Небольшой портативный ультразвуковой прибор, который моментально передает изображение на подключенный смартфон. Этот гаджет называется "Butterfly".
Это не только удобно, ведь прикованных к постели пациентов не нужно отправлять в специальные кабинеты, но и безопасно, сообщает ABC.
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По словам врачей Мельбурнской больницы, которые получили это устройство первыми, Butterfly делает ультразвуковую диагностику более точной, быстрой и безопасной, ведь не облучает человека.
Портативное устройство ультразвуковой диагностики
Это революционно, ведь вы используете облачное хранилище, а также можете делиться изображением в режиме реального времени, как в социальных сетях,
– сказал кардиоторакальной хирург Алистер Ройс.
Это поможет врачам-терапевтам и специалистам по диагностике улучшить сотрудничество и быстрее принимать решения по пациентов.
В отличие от традиционных машин, устройство Butterfly использует компьютерный чип с крошечными маленькими дисками, а не хрустальными валами.
Одно такое устройство стоит около 3 тысяч долларов.
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