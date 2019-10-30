Изобрели карманный УЗИ аппарат, который выводит изображение на телефон

Небольшой портативный ультразвуковой прибор, который моментально передает изображение на подключенный смартфон. Этот гаджет называется "Butterfly".

Это не только удобно, ведь прикованных к постели пациентов не нужно отправлять в специальные кабинеты, но и безопасно, сообщает ABC.

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По словам врачей Мельбурнской больницы, которые получили это устройство первыми, Butterfly делает ультразвуковую диагностику более точной, быстрой и безопасной, ведь не облучает человека.



Портативное устройство ультразвуковой диагностики

Это революционно, ведь вы используете облачное хранилище, а также можете делиться изображением в режиме реального времени, как в социальных сетях,

– сказал кардиоторакальной хирург Алистер Ройс.

Это поможет врачам-терапевтам и специалистам по диагностике улучшить сотрудничество и быстрее принимать решения по пациентов.

В отличие от традиционных машин, устройство Butterfly использует компьютерный чип с крошечными маленькими дисками, а не хрустальными валами.

Одно такое устройство стоит около 3 тысяч долларов.

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