Кашель можно вылечить быстро: простые правила, которых следует придерживаться

Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля.

Выяснить причину кашля

Прежде всего следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания – Здоровье 24). Кроме того, следует начать и лечение основного заболевания.

Читайте также: Профилактика гриппа и простуды: что делать, когда все вокруг болеют

В таком случае могут применяться отхаркивающие и противокашлевые средства – при влажном кашле следует применять муколитики, а при сухом в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.

Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.

Своевременно начать лечение

Стоит помнить, что кашель сам по себе пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.

Использовать народные средства

Народное лечение кашля следует применять лишь как вспомогательное на фоне основной терапии. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.

Лучшие народные средства от кашля:

– имбирный чай;

– отвар из цветов гречихи;

– отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;

– мед с лимоном.

Читайте также: Какие напитки лучше пить при первых признаках простуды

Пить много жидкости

Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость ее выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.

К слову, ученые из Швейцарии выяснили, что безрецептурные препараты от кашля неэффективны, в некоторых случаях могут возникнуть побочные эффекты.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.