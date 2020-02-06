24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Казахстан запретил экспорт защитных масок в Китай

28 Читати новину українською
Казахстан запретил экспорт защитных масок в Китай / Getty Images

Казахстан не будет экспортировать медицинские маски в Китай и закупит их у иностранных производителей на случай вспышки коронавируса.

В соседнем с Китаем Казахстане еще не зафиксированы случаи заболевания людей на новый коронавирус, но известно, что на время возможного инкубационного периода в карантин отправлены десятки людей.

К этой теме: Коронавирус: последние новости

Люди в разных городах жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках из-за вспышки коронавируса, сообщает Радио Азаттык.

Поэтому властями было принято решение запретить экспорт медицинских масок в Китай и пополнить запасы на случай вспышки вируса, закупив маски у иностранных производителей.

Мы хотели бы отметить, что некоторые производители и дистрибьюторы вели себя неэтично. Они продали все свои запасы Китаю,
– заявил спикер Министерства здравоохранения.

Читайте также: Коронавирус обнаружили у новорожденного

 
Коронавирус – что это? 

Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

 Коронавирус 2019-nCoV в числах: 

  • По состоянию на утро 6 февраля за день в Китае умерло 73 человека.
  • Общее количество погибших – 565, 563 из них – в Китае.
  • За день коронавирус диагностировали у 3694 человек в Китае.
  • Общее число больных в мире – 28243 человека.
  • За день вылечилось почти 300 человек.
  • Общее количество людей, которые вылечились от коронавируса – 1208, из них 1153 – в Китае.
  • По состоянию на 6 февраля 2020 года вакцины от 2019-nCoV не найдено.​

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
Факты о коронавирус из Китая / Инфографика 24 канала

Что такое коронавирус и угрожает ли он человечеству
сегодня
54353
Автор: Олег Терещенко
Теги: Здоровье Китай Лечение Коронавирус 2020 Экспорт Новости Казахстана Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
4 февраля 16:47 Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
Олександр Бевза 6782
4 февраля 11:00 Диагноз "рак": как принять и поддержать
Олександр Бевза 2017
3 февраля 19:00 Как понять, что ваш ребенок склонен к суициду
4659
2 февраля 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 74203
31 января 21:21 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 7897
Новости
Больше новостей
Залиште відгук