Казахстан запретил экспорт защитных масок в Китай
Казахстан не будет экспортировать медицинские маски в Китай и закупит их у иностранных производителей на случай вспышки коронавируса.
В соседнем с Китаем Казахстане еще не зафиксированы случаи заболевания людей на новый коронавирус, но известно, что на время возможного инкубационного периода в карантин отправлены десятки людей.
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Люди в разных городах жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках из-за вспышки коронавируса, сообщает Радио Азаттык.
Поэтому властями было принято решение запретить экспорт медицинских масок в Китай и пополнить запасы на случай вспышки вируса, закупив маски у иностранных производителей.
Мы хотели бы отметить, что некоторые производители и дистрибьюторы вели себя неэтично. Они продали все свои запасы Китаю,
– заявил спикер Министерства здравоохранения.
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Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.
Коронавирус 2019-nCoV в числах:
- По состоянию на утро 6 февраля за день в Китае умерло 73 человека.
- Общее количество погибших – 565, 563 из них – в Китае.
- За день коронавирус диагностировали у 3694 человек в Китае.
- Общее число больных в мире – 28243 человека.
- За день вылечилось почти 300 человек.
- Общее количество людей, которые вылечились от коронавируса – 1208, из них 1153 – в Китае.
- По состоянию на 6 февраля 2020 года вакцины от 2019-nCoV не найдено.