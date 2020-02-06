Казахстан запретил экспорт защитных масок в Китай

Казахстан не будет экспортировать медицинские маски в Китай и закупит их у иностранных производителей на случай вспышки коронавируса.

В соседнем с Китаем Казахстане еще не зафиксированы случаи заболевания людей на новый коронавирус, но известно, что на время возможного инкубационного периода в карантин отправлены десятки людей.

К этой теме: Коронавирус: последние новости

Люди в разных городах жалуются на дефицит медицинских масок в аптеках из-за вспышки коронавируса, сообщает Радио Азаттык.

Поэтому властями было принято решение запретить экспорт медицинских масок в Китай и пополнить запасы на случай вспышки вируса, закупив маски у иностранных производителей.

Мы хотели бы отметить, что некоторые производители и дистрибьюторы вели себя неэтично. Они продали все свои запасы Китаю,

– заявил спикер Министерства здравоохранения.

Читайте также: Коронавирус обнаружили у новорожденного

Коронавирус – что это? Это группа вирусов, которые способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Коронавирус 2019-nCoV в числах:

По состоянию на утро 6 февраля за день в Китае умерло 73 человека.

Общее количество погибших – 565, 563 из них – в Китае.

За день коронавирус диагностировали у 3694 человек в Китае.

Общее число больных в мире – 28243 человека.

За день вылечилось почти 300 человек.

Общее количество людей, которые вылечились от коронавируса – 1208, из них 1153 – в Китае.

По состоянию на 6 февраля 2020 года вакцины от 2019-nCoV не найдено.​



Факты о коронавирус из Китая / Инфографика 24 канала