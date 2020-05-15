Каждая четвертая жертва коронавируса имеет одно и то же хроническое заболевание

Новое исследование показало, что 25% всех пациентов с коронавирусной инфекцией, умерших в английских больницах, имели диабет. Это один из самых главных факторов риска смертности от COVID-19.

Национальная служба здравоохранения Великобритании опубликовала выдержки из свидетельств о смерти пациентов, которые показывают имеющиеся у них хронические болезни, пишет The Daily Mail.

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Выяснилось, что лишь 5% умерших было относительно здоровыми, поскольку выявленных болезней у них не было. 95% имели те или иные хронические болезни. Из 20 332 пациентов, умерших с 31 марта, 5 873 или 26% имели диабет.

От этой болезни в Англии страдает около 4 миллионов людей, диабет делает их более уязвимыми перед различными инфекциями.

Повышенный уровень сахара в крови ослабляет защитные силы иммунной системы человека, из-за которых организм медленнее реагирует на такие вирусы, как SARS-CoV-2. Кроме того, диабет второго типа часто возникает из-за ожирения, которое является еще одним значительным фактором риска тяжелого течения COVID-19.

Врачи утверждают, что диабетики лучше справлялись бы с коронавирусной инфекцией, если бы тщательно контролировали диабет.

Также статистика показывает, что почти пятая часть всех жертв COVID-19 страдает от деменции, а еще у 15% есть хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ). Статистика в очередной раз свидетельствует, что жертвами коронавирусной инфекции чаще становятся люди пожилые или имеющие тяжелые хронические патологии.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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