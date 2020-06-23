Оказалось, что 37% больниц Украины до сих пор не имеют доступа к интернету. Это приводит к задержке развития телемедицины в стране и ограничивает новейшие практики.

Министерства цифровой трансформации сообщило, что 645 больниц в Украине (37% от общего количества) не имеют качественного интернета.

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Следовательно, к интернету подключены 74,26% больниц, а именно 1 304 из 1 756. Только в столице подключения к качественной сети требуют 46 медучреждений.



Сколько больниц не имеют доступа к интернету / Минцифры

Отсутствие интернета в больницах снижает возможность развития телемедицины в заведении и ограничивает внедрение новейших практик. И конечно, это делает невозможным пользование wi-fi пациентами или посетителями.

Чтобы все пациенты могли одновременно пользоваться wi-fi, нужно гигабитное подключение. Но такая публичная сеть непременно должна быть отделена от внутренней сети больницы, чтобы никакая персональная информация о пациентах не попала к злоумышленникам,

– говорится в сообщении Минцифры.

В министерстве отметили, что возможность предоставлять медицинские услуги онлайн необходима в период противоэпидемических мероприятий и ограничений.