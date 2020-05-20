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Каждый человек в Британии становится донором органов: что известно о законе Макса и Киры

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Каждый человек в Британии автоматически становится донором органов
Каждый человек в Британии автоматически становится донором органов / Unsplash

В Великобритании вступает в силу закон, который означает, что каждый взрослый человек после смерти автоматически становится донором органов.

Новый закон, вступивший в силу весной этого года, должен помочь спасти до 700 жизней в год. Об этом пишет Daily Mail

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Согласно закону, все жители Великобритании, когда умирают, автоматически дают согласие на трансплантацию органов, если это необходимо.

Что известно о "законе Макса и Киры"?

История

Нововведения названо в честь двух детей Макса Джонсона и Киры Болл. Закон был принят Палатой лордов в третьем чтении 26 февраля 2019 года.

Летом 2017 года 9-летняя Кира попала в автомобильную аварию и умерла через два дня. Семья девочки приняла решение отдать ее органы для трансплантации. Кира спасла жизнь четырем людям, среди которых – 9-летний Макс Джонсон.


Кира Болл и Макс Джонсон

На кого закон не распространяется?

Закон распространяется на всех взрослых, кроме тех, кто проживает в Британии меньше чем 12 месяцев, несовершеннолетних и недееспособных, а также тех, кто принял решение не предоставлять свои органы для трансплантации и сообщил об этом.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Здоровье Трансплантация Великобритания Здоровая жизнь Здоровье
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