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Каждый десятый больной диабетом умирает от COVID-19 в первую неделю после заражения

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Течение коронавируса при диабете
Течение коронавируса при диабете / EPA

Сахарный диабет считают значительным фактором риска тяжелой формы COVID-19. Ученые из Франции провели первое исследование, чтобы изучить именно эту категорию пациентов и пути лечения и риски смертности. Оказалось, что каждый десятый пациент умирает в течение первой недели болезни. Большинство из них составляют мужчины.

Ученые проанализировали данные 1317 пациентов с диабетом, проходивших лечение от COVID-19 в марте 2020 года. У 89% людей был сахарный диабет второго типа. Наблюдения показали, что через неделю 20% пациентов нуждались в искусственной вентиляции легких, а еще 10% умерли.

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Диабет – группа риска COVID-19

65% всех больных составили мужчины. Средний возраст составил 70 лет. Осложнения на фоне диабета и пожилой возраст увеличивали смертность.

Так, микро– и макрососудистые осложнения более чем вдвое увеличивали вероятность летального исхода в течение недели. Высокий индекс массы тела повышал риск необходимости проведения искусственной вентиляции легких и также был связан с высоким риском смертности от COVID-19.

Впрочем, важно отметить, что инсулин и другие виды терапии для контроля уровня глюкозы в крови не повышали рисков тяжелых форм коронавируса.

Оценка вероятности смерти от коронавируса при наличии диагноза – диабет, показала, что мужчины имеют более высокие риски, чем женщины,
– отметили авторы.

В настоящее время команда продолжает исследования и планирует опубликовать результаты исследования с участием около 3 тысяч пациентов с сахарным диабетом. 

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Диабет Медицина исследования
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