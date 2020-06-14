Каждый пятый инфицированный на COVID-19 в Великобритании заразился в больнице
Пятая часть людей, которые больны коронавирусной инфекцией в Великобритании подхватили COVID-19 именно в больничных палатах.
Об этом пишет издание The Telegraph. Отмечается, что на пике коронавирусной инфекции передача COVID-19 через больницы составляла 22% случаев.
Читайте также: Миллион долларов за лечение: пациент, выживший после COVID-19, получил счет за медуслуги
Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) считает, что реальные цифры заражения в больницах могут быть выше, ведь они не включают персонал или пациентов, которые посещают амбулаторные учреждения.
Кроме того, в источнике говорится, что руководители органов здравоохранения не давали больницам указаний относительно социального дистанцирования до середины мая.
Каждый пятый инфицированный на COVID-19 в Великобритании заразился в больнице / Фото: Getty Images