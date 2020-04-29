Каждый человек потенциально мог контактировать с больным COVID-19, – иммунолог

По словам иммунолога, корректно говорить о том, что в Украине значительно больше больных коронавирусом, чем это показывает официальная статистика. Ведь если проанализировать данные ПЦР-тестов, то у значительной части пациентов нет симптомов.

Сейчас уже нельзя считать, что коронавирус есть только у тех лиц, которые контактировали с больными, вернувшимися из-за рубежа. Болезнь уже передается внутри страны и каждый человек потенциально мог контактировать с больным коронавирусом. Об этом в эфире 24 канала рассказала врач-иммунолог, профессор кафедры клинической иммунологии Буковинского государственного университета Галина Коваль.

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Почему человек может болеть без симптомов: объяснение иммунолога

По словам Галины Коваль, прежде всего это зависит от того, как работают защитные силы организма. У каждого есть врожденные и приобретенные факторы иммунной защиты. Если иммунная система дает вполне адекватный ответ на этот вирус, и при этом человек получил небольшую дозу возбудителя инфекции, то симптомы могут не появиться. Коваль отметила, что сейчас никто не знает, какая доза возбудителя COVID-19 является инфекционной. Но логично, что чем меньшую дозу возбудителя человек получил, тем легче организм переносит вирус. Также есть люди с сильным иммунным ответом, которые могут тоже переносить болезнь без симптомов, хотя и получили большую дозу возбудителя инфекции.

Если человек не имеет симптомов, но является носителем коронавируса, он очень опасен для окружающих. Если он в данный момент не проходил тестирование и не имел данных, общался ли с кем-то, кто был болен коронавирусом, то, конечно, что это очень опасно,

– рассказала Коваль.

Когда стоит ожидать выработки коллективного иммунитета против COVID-19

Галина Коваль подчеркнула, что массовое тестирование – это один из лучших способов показать реальную картину того, какой процент населения имеет иммунитет против болезни. Впрочем, есть научные публикации, в которых говорится о том, что у какой-то части пациентов иммунитет не вырабатывается, а у другой появляются так называемые фейковые антитела. То есть антитела к болезни есть, но они не обладают свойствами нейтрализовать вирус. Следовательно, непонятно, у какого количества больных на самом деле вырабатывается иммунитет к болезни, но очевидно люди, перенесшие болезнь, могут снова заболеть.

Ученые называют разный процент для выработки коллективного иммунитета у населения, обычно это 80-90%. Это большое количество и если посчитать людей старшего возраста, то пускать их на формирование коллективного иммунитета крайне опасно.

Поэтому, иммунолог считает, что до выработки коллективного иммунитета пройдет еще много времени.

Мы еще не сделали тестирования, не знаем, сколько людей переболели и имеют ли этот иммунитет, и для скольких из них это будет реально эффективно. Если ориентироваться на мировые данные, то времени нужно еще очень много,

– сказала она.



Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала

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