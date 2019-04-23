Каждый четвертый врач имеет проблемы с психикой: исследование

Стресс из-за напряженной работы приводит к депрессиям, тревожным состояниям и алкоголизму. А это повышает опасность и для пациентов.

Британская медицинская ассоциация провела опрос более 4300 медиков. Оказалось, что стресс из-за напряженного графика работы и постоянной эмоциональной нагрузки толкает многих специалистов в области медицины к депрессиям, тревожным состояниям и злоупотреблению алкоголем.

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К спиртным напиткам врачи прибегают в надежде расслабиться. 27% медиков, принявших участие в опросе уже получили от психологов и психиатров официальные диагнозы, связанные с расстройствами психики. 40% врачей сталкиваются с серьезными психологическими эмоциональными проблемами, которые влияют на них разрушительным образом. При этом врачи женского пола страдают сильнее, чем врачи мужского пола.



Каждый четвертый врач в Великобритании имеет психические нарушения

Исследование показало и некоторые очевидные факты. Например, продолжительность рабочей недели более 51 часов намного увеличивает риск эмоциональных проблем у врачей. Авторы этого исследования говорят о том, что в системе государственного здравоохранения Великобритании развивается очень тревожный кризис с психологическим здоровьем врачей.

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