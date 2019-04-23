Каждый четвертый врач имеет проблемы с психикой: исследование

53 Читати новину українською
Каждый четвертый врач в Великобритании имеет психические нарушения
Каждый четвертый врач в Великобритании имеет психические нарушения / unsplash.com

Стресс из-за напряженной работы приводит к депрессиям, тревожным состояниям и алкоголизму. А это повышает опасность и для пациентов.

Британская медицинская ассоциация провела опрос более 4300 медиков. Оказалось, что стресс из-за напряженного графика работы и постоянной эмоциональной нагрузки толкает многих специалистов в области медицины к депрессиям, тревожным состояниям и злоупотреблению алкоголем.

Читайте также: Почему люди боятся врачей

К спиртным напиткам врачи прибегают в надежде расслабиться. 27% медиков, принявших участие в опросе уже получили от психологов и психиатров официальные диагнозы, связанные с расстройствами психики. 40% врачей сталкиваются с серьезными психологическими эмоциональными проблемами, которые влияют на них разрушительным образом. При этом врачи женского пола страдают сильнее, чем врачи мужского пола.

Депресія у лікарів
Каждый четвертый врач в Великобритании имеет психические нарушения

Исследование показало и некоторые очевидные факты. Например, продолжительность рабочей недели более 51 часов намного увеличивает риск эмоциональных проблем у врачей. Авторы этого исследования говорят о том, что в системе государственного здравоохранения Великобритании развивается очень тревожный кризис с психологическим здоровьем врачей.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
сегодня
889478
Теги: Психология Лечение Новости Здоровье Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
22 апреля 10:48 Выборы президента Украины: как принять проигрыш своего кандидата
419
Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
20 апреля 15:41 Правильное питание весной: как уберечься от анемии и помочь иммунитету
Оксана Вербіцька 1777
Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
19 апреля 14:43 Как не поссориться с близкими из-за выборов президента
Олександр Бевза 208
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
17 апреля 17:41 Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
Олександр Бевза 2394
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
13 апреля 20:41 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 14435
Новости
Больше новостей
Залиште відгук