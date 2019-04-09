Каждый имеет право зайти в реанимацию: что делать, если не пускают

Закрытые реанимации (отделение интенсивной терапии) — пережитки "советского союза", с которыми до сих пор сталкиваются близкие пациентов в больницах. Хотя свободный доступ к реанимаций разрешен приказом Министерства здравоохранения №592 уже 3 года.

"Национальное исследование, проведенное ОО Горизонтали и Info Sapiens в феврале этого года, показывает, что на самом деле открыты отделения интенсивной терапии только в одном из пяти случаев: 21% посетителей получали беспрепятственный доступ в круглосуточном режиме", - написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



Больного могут посещать в реанимации



В то же время каждому десятому пришлось оспаривать право на вход. Но вопрос доступа не связан с коррупционными составляющими: только у 4% от родственников требовали взятки.



Что делать, если вас не пускают в реанимацию

Ульяна Супрун “В развитых странах пребывания близких пациентов в отделениях интенсивной терапии — обычная практика. Конечно, есть четко прописанные правила, которые нельзя нарушать. Если их соблюдать — это вовсе не мешает врачам в работе, а пациенту помогает выздороветь. Это пример пациенто-ориентированной медицины, к которой мы стремимся в Украине”.

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