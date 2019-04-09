Каждый имеет право зайти в реанимацию: что делать, если не пускают
Закрытые реанимации (отделение интенсивной терапии) — пережитки "советского союза", с которыми до сих пор сталкиваются близкие пациентов в больницах. Хотя свободный доступ к реанимаций разрешен приказом Министерства здравоохранения №592 уже 3 года.
"Национальное исследование, проведенное ОО Горизонтали и Info Sapiens в феврале этого года, показывает, что на самом деле открыты отделения интенсивной терапии только в одном из пяти случаев: 21% посетителей получали беспрепятственный доступ в круглосуточном режиме", - написала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Больного могут посещать в реанимации
В то же время каждому десятому пришлось оспаривать право на вход. Но вопрос доступа не связан с коррупционными составляющими: только у 4% от родственников требовали взятки.
Что делать, если вас не пускают в реанимацию
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