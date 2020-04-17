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Каждый пятый умерший в Китае из-за коронавируса не получил вовремя помощь

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Не всем пациентам вовремя оказывают ИВЛ / Unsplash

У многих пациентов, которые умерли от коронавируса COVID-19 в Китае была задержка интубации (процедура, которая улучшает проходимость дыхательных путей).

Цзяньфен Кэ (Jianfeng Xie), доктор медицинских наук, из больницы Zhongda в Юго-восточном университете в Нанкине (Китай) и его коллеги проанализировали данные 168 пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом COVID-19, которые умерли в 21 больнице в Ухане с 21 до 30 января, пишет JAMA Network Open. 

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Авторы стремились оценить начальное здоровье и стратегию лечения. Исследователи обнаружили, что 75% умерших были мужчинами со средним возрастом 70 лет (95,8% были старше 50 лет).


Мужчины чаще умирают от коронавируса / unsplash.com

Аналогичным образом, у четверти (74,4 процента) наблюдалась одна или несколько сопутствующих патологий, при этом наиболее распространенной была гипертония (50%), за которой следовали диабет (25%) и ишемическая болезнь сердца (18,5%).

Во время госпитализации все пациенты получали кислородную терапию: 27,4% только носовую или лицевую кислородную маску, 34,5% – интенсивную назальной кислородную терапию, 42,9% получали неинвазивную вентиляцию,

Каждый пятый (20,2%) был интубированный и получил инвазивную искусственную вентиляцию легких, в то время как 1,2% получили экстракорпоральную мембранную оксигенацию. Возраст не был связан с интубацией.

Только пятая часть пациентов, которые умерли от коронавируса COVID-19, к смерти получали инвазивную искусственную вентиляцию легких и дальнейшую агрессивную респираторную поддержку, что указывает на то, что у многих пациентов задержка интубации,
– пишут авторы.

С другой стороны, все больше появляется сообщений, что интубация может навредить пациентам с коронавирусом, поэтому вопрос и время интубирования остается открытым для ученых и врачей.


Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Лечение Новости Здоровье Медицина Здоровье
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