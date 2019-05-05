Кесарево сечение менее болезненно и не только: самые распространенные мифы о родах

Беременность – это невероятный период в жизни женщины. Он наполнен часто противоречивыми чувствами и эмоциями – и радостью, и тревогой.

Особенно тогда, когда ты читаешь книги о беременности и слушаешь известных врачей, а родственники убеждают тебя в обратном. А в кино часто искажают информацию о родах.

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Врач акушер-гинеколог Елена Желамбекова рассказала о самых распространенных мифах о родах.

Миф 1. Воды отходят быстро и внезапно

Этот миф создан в большинстве благодаря кинолентам. Когда у главной героини отходят воды сплошным потоком и обязательно в общественном месте. На самом деле, только у 10% рожениц воды отходят непроизвольно, и обычно – это не поток, а тоненькая струйка.

У большинства беременных воды вообще сами не отходят. Чаще всего это происходит уже в больнице. В любом случае, если вдруг отошли воды, надо срочно звонить врачу и ехать в роддом.

Миф 2. Кесарево сечение менее болезненно, чем естественные роды

Больно рожать и естественным путем, и кесаревым. Просто больно по-разному. При родах весь дискомфорт женщина будет чувствовать в процессе. В случае с кесаревым всю боль роженица почувствует, когда закончится действие анестезии

Миф 3. Чем шире бедра – тем легче роды

Бедра – это совсем не показатель легких родов. Важен размер внутреннего, малого таза. А узкий он или нет, может определить только врач.

Врач отмечает, что за свою практику она не заметила разницу в тех рожениц, которые имели широкие бедра и тех, у кого они узкие.

Миф 4. Роды чаще начинаются ночью

Причину этого мифа трудно установить, но статистика свидетельствует следующее: увеличение рождаемости ночью не происходит.

Миф 5. Касторка, острый перец и катание по ямам ускоряют роды

Все народные способы приблизить час Х врач вам попробовать не посоветует. Не стоит надоедать ребенку танцами и сомнительными методами. Просто дождитесь своего времени.

Миф 6. Если отошла пробка, значит, начались роды

На самом деле, если слизистая пробка отошла, то это значит, что просто вы подходите к цели. Шейка матки размягчается, становится более эластичной, готовясь к родам. Фактически это даже не повод звонить врачу. Многие женщины даже не замечают, как уходит пробка.



Мифы о родах

Миф 7. Роды дочери будут такими же, как у мамы

Течение родов обусловлено отнюдь не одной генетикой. Есть множество других факторов, которые сделают ваш опыт совершенно не похожим на мамин.

Миф 8. Эпидуральная анестезия повышает вероятность кесарева сечения

Этот миф частично связан с тем, что эпидуральная анестезия может замедлить второй этап родов. Но это вовсе не означает, что придется делать кесарево сечение. Просто важно слушать, что говорит акушерка: советует тужиться – значит, надо тужиться.

Если говорит подышать и потерпеть – значит, стоит подышать и потерпеть.

Миф 9. Рождение близнецов – обязательно кесарево сечение

Многоплодная беременность и роды действительно связаны с риском. Но совсем не обязательно, что вам придется делать кесарево. Очень многие близнецы появились на свет естественным путем.

Миф 10. Нужно составить план родов и следовать ему

План родов – это хорошо, но нужно быть готовой к тому, что план придется изменить. Никто не застрахован от экстренного кесарева, например. Ведь самое главное в родах – здоровая мама и здоровый малыш.

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