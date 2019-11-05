Кесарево сечение влияет на мозг новорожденных

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Кесарево сечение: возможные последствия
Кесарево сечение: возможные последствия / Unsplash

Ученые сообщили, что кесарево сечение приводит к незначительным неврологическим изменениям и задержке развития нейронов в гиппокампе. К счастью, эти изменения недолговечны, однако исследователи обнаружили изменения в поведении.

Недоношенные мыши-кесарята имеют особую уязвимость к факторам окружающей среды. Это может объяснить результаты тех исследований, которые указывали на то, что дети, рожденные с помощью кесарева сечения, имеют повышенный риск развития аутизма и синдрома дефицита внимания, сообщает Oxford Academic.

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Исследователи также обнаружили, что абсолютно у всех мышат-кесарят мозг меньше, чем у тех, кто родился традиционным методом.

Кроме того, у кесарят меньше и проще нейроны в гиппокампе, а особенно это касается тех, кто родился преждевременно.

К счастью, эти различия быстро нивелируются, ведь уже на второй день жизни новорожденных нейроны всех мышат становятся одинаковыми.


Как кесарево сечение влияет на ребенка

Однако не все так однозначно – у недоношенных мышей, рожденных с помощью кесарева, есть очевидные различия в общении.

После того, как исследователи отлучили 9-дневных мышат от матерей, то недоношенные мыши-кесарята выпускали значительно больше призывных сигналов, чем доношенные мыши, рожденные любым способом.

Интересно, что недоношенные мышата, родившиеся естественным путем, не имели проблем с коммуникацией. Ученые еще не поняли причину таких существенных различий.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Медицина Новости Здоровье Здоровье Дети исследования Беременность и роды
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