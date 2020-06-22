Киев и Винницкая область попали под ослабление карантина
По новым данным Минздрава, сегодня к ослаблению карантина готовы Киев и Винницкая область.
Обновленные показатели опубликовала пресс-служба Минздрава. Так, число областей с широким распространением коронавирусной инфекции сократилось с девяти до восьми.
Читайте также Кабмин обновил критерии по усилению карантина: детали
Закарпатская и Черновицкая области, кроме чрезмерной негативной динамики (более 10%), имеют загруженность коек более 50% (соответственно, 59,64% и 51,54 %). В этом списке также Львовская, Житомирская, Волынская, Тернопольская, Ивано-Франковская и Ровненская области.
Также Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Одесская и Черниговская нарушили второстепенный показатель – охват тестированием.
Всего с начала эпидемии в Украине обнаружили 37 241 случай заражения коронавирусом, 1012 человек умерли от осложнений, 16 642 человека выздоровели.
Анализ эпидемической ситуации в Украине 22 июня / Скриншот со страницы Минздрава
Коротко о карантине в Украине
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его несколько раз продлевали. Согласно последнему решению правительства, ограничения будут действовать до 31 июля.
- В целом правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина. По словам премьера Дениса Шмыгаля, если эпидемиологическая ситуация будет благоприятной, их реализация начнется быстрее, чем предполагали. Однако, о скорой отмене карантина не говорится. Кроме того, все должно происходить постепенно.
- С 1 мая в Украине начали открывать продовольственные и аграрные рынки. А 14 числа Кабмин разрешил открыть непродовольственные рынки.
- 22 мая начался второй этап смягчения карантина, в частности заработали общественный транспорт, гостиницы и рестораны. А 1 июня стартовал 3 этап – возобновили работу железная дорога, спортивные залы и бассейны.
- Кроме того, с 5 июня возобновились внутренние перелеты. А люди, которым более 60 лет, могут не придерживаться самоизоляции.
- С 10 июня заработали базы отдыха. Также снова можно проводить культурно-художественные мероприятия. Правда, кинотеатры еще будут оставаться закрытыми.
- С 15 июня в Украине возобновили международное авиасообщение.
5 этапов выхода Украины из карантина, которые предложил Кабмин / Инфографика 24 канала