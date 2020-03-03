Киев готовится противостоять коронавирусу: Кличко

В связи с тем, что в Украине выявлен первый случай заболевания коронавирусом, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности Киева к распространению коронавируса.

Виталий Кличко отметил, что в Киеве случаев заражения коронавирусом Covid-2019 не зафиксировали, но есть угроза.

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Какие меры внедряет Киев

Из-за угрозы распространения коронавируса, в Киеве подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дезинфицируют дважды в день.

Виталий Кличко "В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса".

Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

Заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест сразу в аэропорту.

В заключении, Виталий Кличко призвал не поддаваться панике, а ответственно относиться к своему здоровью и безопасности других. В случае симптомов вирусного заболевания – сразу следует обращаться к врачам.

Главное о заражении коронавирусом черновчанина

3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.

Заболел мужчина, который путешествовал по Италии 21 февраля вместе с семьей. При возвращении домой чувствовал себя хорошо, 26 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.

Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медики были предупреждены о том, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом.

Специалисты выехали на вызов в защитных костюмах.

Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.

Следовательно, под наблюдением специалистов находятся четверо пограничников, которые контактировали с больным и жена мужчины.

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