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Киев готовится противостоять коронавирусу: Кличко

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В связи с тем, что в Украине выявлен первый случай заболевания коронавирусом, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности Киева к распространению коронавируса.

Виталий Кличко отметил, что в Киеве случаев заражения коронавирусом Covid-2019 не зафиксировали, но есть угроза.

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Какие меры внедряет Киев

  • Из-за угрозы распространения коронавируса, в Киеве подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дезинфицируют дважды в день.
 
Виталий Кличко
"В столице подготовлены базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и одна - для беременных. В случае осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса".
  • Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.

Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.

  • Заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест сразу в аэропорту.

В заключении, Виталий Кличко призвал не поддаваться панике, а ответственно относиться к своему здоровью и безопасности других. В случае симптомов вирусного заболевания – сразу следует обращаться к врачам.

Главное о заражении коронавирусом черновчанина

  • 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.
  • Заболел мужчина, который путешествовал по Италии 21 февраля вместе с семьей. При возвращении домой чувствовал себя хорошо, 26 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.
  • Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медики были предупреждены о том, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом.
  • Специалисты выехали на вызов в защитных костюмах.
  • Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.
  • Следовательно, под наблюдением специалистов находятся четверо пограничников, которые контактировали с больным и жена мужчины.

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровая жизнь
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