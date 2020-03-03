Киев готовится противостоять коронавирусу: Кличко
В связи с тем, что в Украине выявлен первый случай заболевания коронавирусом, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о готовности Киева к распространению коронавируса.
Виталий Кличко отметил, что в Киеве случаев заражения коронавирусом Covid-2019 не зафиксировали, но есть угроза.
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Какие меры внедряет Киев
- Из-за угрозы распространения коронавируса, в Киеве подготовлены две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дезинфицируют дважды в день.
- Весь коммунальный общественный транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дезинфицирующими средствами.
Виталий Кличко поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать измерение каждое утро температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ.
- Заказали оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. Пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест сразу в аэропорту.
В заключении, Виталий Кличко призвал не поддаваться панике, а ответственно относиться к своему здоровью и безопасности других. В случае симптомов вирусного заболевания – сразу следует обращаться к врачам.
Главное о заражении коронавирусом черновчанина
- 3 марта в Украине подтвердили первый случай заболевания коронавирусом.
- Заболел мужчина, который путешествовал по Италии 21 февраля вместе с семьей. При возвращении домой чувствовал себя хорошо, 26 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте "Порубное" измерили ему температуру, она была нормальной.
- Лихорадка и першение в горле появились у мужчины 28 февраля. Он сразу же обратился к семейному врачу и оставался дома. В больницу больного забрала "скорая". Медики были предупреждены о том, что человек побывал в Италии и мог контактировать с инфицированными коронавирусом.
- Специалисты выехали на вызов в защитных костюмах.
- Мужчина возвращался в Украину на автомобиле, в котором была только его жена. Сейчас она чувствует себя хорошо и находится в самоизоляции.
- Следовательно, под наблюдением специалистов находятся четверо пограничников, которые контактировали с больным и жена мужчины.
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