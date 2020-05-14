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В Киеве 259 больных медиков: один из них рассказал, что чувствовал во время болезни

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Больные коронавирусом медики в Киеве
Больные коронавирусом медики в Киеве / glavred.info

По состоянию на 14 мая в Киеве коронавирусом заболели 259 медиков, 29 из них находятся на стационарном лечении. Это люди, которые ежедневно спасают здоровье и жизни киевлян.

Об этом во время брифинга рассказал мэр Киева Виталий Кличко и показал видеообращение одного из врачей, который уже преодолел заболевание, передает 24 канал.

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По его словам, большинство медиков были инфицированы на работе, даже не зная, что имеют дело с больными коронавирусом. Ведь большинство людей переносят эту болезнь без симптомов.

"Но есть врачи, которые заразились вне работы, как например, Алексей Арефьев – врач-невролог городской больницы №1, он уже преодолел болезнь", – сказал Кличко.

Я хочу рассказать не только, как врач, но и как человек, который преодолел тяжелую коронавирусную двустороннюю пневмонию. В полной мере начинаешь понимать серьезность ситуации, когда чувствуешь нехватку воздуха. Когда просто идешь, когда разговариваешь по телефону, когда начинаешь кашлять, а в конце этого припадка у тебя темнеет в глазах. Сначала тебе достаточно дышать прохладным воздухом из окна, а потом не хватает даже кислорода, который подают тебе постоянно,
– сказал врач.

Он также призвал беречь себя и не верить в бред, что вирус и умершие от него – это фейк.

Виталий Кличко
"Как человек, который бывает в инфекционных отделениях киевских больниц, я слышал разные истории тех, кто заболел. И, поверьте, большинство пациентов говорят, что не представляли через что им придется пройти, чтобы преодолеть коронавирус".


Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Медицина Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Виталий Кличко Новости Киева Здоровье Лечение
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