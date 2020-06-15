В Киеве директор школы не призналась, что больна коронавирусом, и общалась с людьми
В Киеве директор одной из школ продолжала работать и пришла в учебное заведение несмотря на то, что получила положительный тест на COVID-19. Будучи инфицированной, женщина контактировала с коллегами и другими людьми.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга по эпидемиологической ситуации, пишет 24 канал.
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