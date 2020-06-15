Директор школы никому не сказала, что больна коронавирусом / pixabay.com

В Киеве директор одной из школ продолжала работать и пришла в учебное заведение несмотря на то, что получила положительный тест на COVID-19. Будучи инфицированной, женщина контактировала с коллегами и другими людьми.