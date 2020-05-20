Детские сады в столице заработают позже

Несмотря на то, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина, садики заработают не ранее, чем через 10 дней после решения правительства. Кроме того, Кличко рассказал о том, как готовят сады к открытию.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, главное – создать безопасные условия для детей.

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По словам Кличко, они учли опыт Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкость проведения мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм,

В учебных заведениях уже осуществили некоторые необходимые меры для возобновления работы:

проверили работников на возможное заболевание;

провели инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных;

закупили моющие средства и дезинфекторы.

Кличко подчеркнул, что родители должны особенно сознательно относиться к ситуации. Их обязанность предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи.

Сады не должны стать новыми очагами заболевания,

– заявил Кличко.

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Рекомендации для работы детсадов при пандемии / Инфографика 24 канала

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