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Детские сады в столице заработают позже

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В Киеве не сразу откроют детские сады
В Киеве не сразу откроют детские сады / pixabay.com

Несмотря на то, что городские власти утвердили регламент подготовки садов и школ для открытия после карантина, садики заработают не ранее, чем через 10 дней после решения правительства. Кроме того, Кличко рассказал о том, как готовят сады к открытию.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, главное – создать безопасные условия для детей.

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По словам Кличко, они учли опыт Китая и Южной Кореи, которые разработали максимальные меры безопасности в детских учреждениях. Регламент предусматривает четкость проведения мероприятий и строгое соблюдение санитарных норм,

В учебных заведениях уже осуществили некоторые необходимые меры для возобновления работы:

  • проверили работников на возможное заболевание;
  • провели инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных;
  • закупили моющие средства и дезинфекторы.

Кличко подчеркнул, что родители должны особенно сознательно относиться к ситуации. Их обязанность предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи.

Сады не должны стать новыми очагами заболевания,
– заявил Кличко.

К теме: С какой даты и как будут работать детские сады: заявление Шмыгаля и рекомендации Минздрава

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Виталий Кличко Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Новости Киева Здоровье Дети Коронавирус в Украине Здоровая жизнь
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