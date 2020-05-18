В Киеве проверили все интернаты из-за вспышки коронавируса
После вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек в Киеве провели проверку всех учебных заведений этого типа.
Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.
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Он отметил, что за прошедшие выходные, после обнаружения возгорания коронавируса в Дарницком интернате для девочек, Держпродспоживслужба проверила все интернаты, которые подчинены Киеву. Это всего 8 заведений.
Мэр Киева добавил, что в Дарницком детском интернате ежедневно проверяют людей и делают специальную обработку помещений, подопечные и персонал находятся на карантине, те люди, которые сейчас в заведении, имеют стабильное состояние здоровья. Также планируется проведение тестирования на коронавирус во всех интернатах.
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