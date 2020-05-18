В Киеве проверили все интернаты из-за вспышки коронавируса

После вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек в Киеве провели проверку всех учебных заведений этого типа.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

Также по теме: У воспитанниц интерната Киева, у которых обнаружили коронавирус, нет симптомов

Он отметил, что за прошедшие выходные, после обнаружения возгорания коронавируса в Дарницком интернате для девочек, Держпродспоживслужба проверила все интернаты, которые подчинены Киеву. Это всего 8 заведений.

Виталий Кличко "Их проверили на соблюдение требований карантина и средств защиты. В частности осуществляют ли температурный контроль персонала и подопечных, как проводится дезинфекция помещений. По результатам инспекции, особых нарушений обнаружили"

Мэр Киева добавил, что в Дарницком детском интернате ежедневно проверяют людей и делают специальную обработку помещений, подопечные и персонал находятся на карантине, те люди, которые сейчас в заведении, имеют стабильное состояние здоровья. Также планируется проведение тестирования на коронавирус во всех интернатах.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.