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В Киеве проверили все интернаты из-за вспышки коронавируса

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Проверка интернатов в Киеве
Проверка интернатов в Киеве / 5.ua

После вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек в Киеве провели проверку всех учебных заведений этого типа.

Об этом во время брифинга рассказал городской голова Киева Виталий Кличко.

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Он отметил, что за прошедшие выходные, после обнаружения возгорания коронавируса в Дарницком интернате для девочек, Держпродспоживслужба проверила все интернаты, которые подчинены Киеву. Это всего 8 заведений.

Виталий Кличко 
"Их проверили на соблюдение требований карантина и средств защиты. В частности осуществляют ли температурный контроль персонала и подопечных, как проводится дезинфекция помещений. По результатам инспекции, особых нарушений обнаружили"

Мэр Киева добавил, что в Дарницком детском интернате ежедневно проверяют людей и делают специальную обработку помещений, подопечные и персонал находятся на карантине, те люди, которые сейчас в заведении, имеют стабильное состояние здоровья. Также планируется проведение тестирования на коронавирус во всех интернатах.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус COVID-19 Учеба Новости Здоровье Дети Виталий Кличко Новости Киева Здоровье Лечение
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