В Киеве создали группы, которые проводят проверку предприятий на соблюдение карантина
В Киеве создали противоэпидемические группы, которые проверяют организации, что начали работу, на соблюдение ограничительных мер.
Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.
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Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы с Госпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти, и работников предприятия "Благоустройство".
Также Кличко добавил, что по его обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений. Потому что городская власть не позволяла их открывать, а они на прошлых выходных работали.
Отметим, что ослабление карантина началось 11 мая.
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