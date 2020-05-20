24 Канал Техно Lifestyle Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

В Киеве создали группы, которые проводят проверку предприятий на соблюдение карантина

- Читати новину українською
Коронавирус в Киеве
Коронавирус в Киеве / hromadske.ua

В Киеве создали противоэпидемические группы, которые проверяют организации, что начали работу, на соблюдение ограничительных мер.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет 24 канал.

Также на тему: COVID-19 в Киеве: новые летальные случаи и 3 очага вспышки инфекции

Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы с Госпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти, и работников предприятия "Благоустройство".

Виталий Кличко
"Они проверяют предприятия, которые уже начали работать. И в случае выявления нарушений на место вызывают полицию, которая составляет админпротокол. Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов, а правоохранители составили 46 протоколов за нарушения".

Также Кличко добавил, что по его обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений. Потому что городская власть не позволяла их открывать, а они на прошлых выходных работали.

Отметим, что ослабление карантина началось 11 мая.

послаблення карантину з 11 травня що запрацює
Что заработает с 11 мая / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Виталий Кличко Карантин в Украине 2020 Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Киева Здоровье Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
18 мая , 19:01 Минздрав утверждает, что морская вода и солнце убивают коронавирус: подтверждает ли это наука
Анастасія Лукашевська
Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
17 мая , 14:06 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза
Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
15 мая , 12:42 Как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию: важные советы
Вікторія Кутьїна