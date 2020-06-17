Власть Киева решила усилить контроль за соблюдением карантина и правил безопасности. В столице уже работают специальные мобильные группы, которые контролируют выполнение требований.

В каждом районе столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований, рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Группы контроля проверяют соблюдение карантинных и противоэпидемических требований в заведениях торговли, общественного питания, а также бытовых и других услуг.

Хочу обратить внимание на то, что город ужесточает контроль за соблюдением карантинных требований и правил безопасности. Во всех районах столицы уже работают мобильные группы контроля за соблюдением карантинных требований. Эти группы состоят из представителей районных госадминистраций, Госпродпотребслужбы, департамента благоустройства, Национальной полиции и муниципальной охраны,

– заявил Кличко.

За значительные нарушения заведение могут закрыть

Если группа контроля зафиксирует пренебрежение карантинными требованиями, то будет составлять протокол об административном правонарушении. Если же нарушения будут значительными, то заведение могут закрыть "до полного устранения".

Штраф за нарушение карантинных требований для граждан составляет от 17 до 51 тысячи гривен. В то же время для заведений этот штраф составляет от 34 до 340 тысяч гривен.

Кличко также отметил, что в течение последнего месяца было проверено более 2 тысяч объектов, на 325 из которых составили протоколы о нарушении.

В частности, была замечена деятельность ресторанов и ночных клубов, которые не имели права работать, а также несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданами.