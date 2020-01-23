Киевских школьников госпитализировали после курения электронных сигарет

Из школы Киева госпитализировали сразу троих учеников в результате отравления неизвестным токсическим веществом.

Подростков госпитализировали в Охматдет, пишет УНН со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

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Как сообщило учебное заведение, подростки курили электронные сигареты, которые приобрели в интернет-магазине. По предварительной информации, причиной отравления ребят стало токсическое действие неизвестного вещества.

Напомним, что в США забили тревогу из-за массового отравления неизвестным химическим веществом в электрических сигаретах. По всей стране в результате химического ожога легких госпитализированы 2668 человек, которым необходима искусственная вентиляция легких. К сожалению, 60 человек спасти не удалось.

Череда смертельных случаев тянется еще с лета, но специалистам пока не удалось установить точную причину отравления. Впрочем медицинские работники склоняются к мысли, что причиной является ацетат витамина Е, ведь он постоянно встречался в легких пациентов.

Опираясь на негативный опыт других стран, украинское правительство решило инициировать изменения в законодательство для упорядочения оборота электронных сигарет в Украине.

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