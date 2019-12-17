Киевсовет выделил 40 миллионов гривен на мониторинг качества воздуха в городе

Эти деньги должны пойти на закупку новых приборов, которые смогут измерять состояние качества воздуха с высокой точностью. Зато в КГГА хотят создать специализированный орган для управления качеством воздуха и комиссию, которая будет осуществлять государственный мониторинг.

Об этом рассказал депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.

К теме: Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?

Костянтин Яловой "Только что Киевсовет по моему предложению согласовал выделение в бюджете средств на систему мониторинга качества воздуха в столице. Размер бюджетных вложений составит 40 миллионов гривен. Это позволит осуществлять контроль экологического состояния города, предупреждать и прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, например таких, как мы имели этой осенью, когда город был покрыт смогом и туманом".

По словам Константина Ялового, теперь не нужно будет волноваться из-за высоких показателей загрязнения и "читать ужасы" о химических веществах в воздухе.

Смог в Киеве осенью

В сентябре и октябре жители Киева страдали от смога. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.

Украинцы следили за состоянием воздуха с помощью данных из сайта Windy.com, который порой показывал очень высокий уровень СО2. В частности, согласно показателям сайта, 20 октября состояние воздуха в Киеве было одним из худших в мире. Впоследствии все вредные накопленные вещества развеивались другими городами Украины.



Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.