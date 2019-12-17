Киевсовет выделил 40 миллионов гривен на мониторинг качества воздуха в городе
Эти деньги должны пойти на закупку новых приборов, которые смогут измерять состояние качества воздуха с высокой точностью. Зато в КГГА хотят создать специализированный орган для управления качеством воздуха и комиссию, которая будет осуществлять государственный мониторинг.
Об этом рассказал депутат Киевсовета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой на своей странице в Facebook.
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По словам Константина Ялового, теперь не нужно будет волноваться из-за высоких показателей загрязнения и "читать ужасы" о химических веществах в воздухе.
Смог в Киеве осенью
В сентябре и октябре жители Киева страдали от смога. Основными причинами называли погодные условия, пожары и сжигание сухой травы и опавших листьев жителями соседних районов.
Украинцы следили за состоянием воздуха с помощью данных из сайта Windy.com, который порой показывал очень высокий уровень СО2. В частности, согласно показателям сайта, 20 октября состояние воздуха в Киеве было одним из худших в мире. Впоследствии все вредные накопленные вещества развеивались другими городами Украины.
Загрязненность воздуха в разных странах мира / инфографика 24 канала
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