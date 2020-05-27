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Кипр покроет все расходы туристов, у которых во время отдыха обнаружат COVID-19

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Кипр покроет расходы туристов в случае выявления коронавируса на территории острова
Кипр покроет расходы туристов в случае выявления коронавируса на территории острова / https://unsplash.com/photos/SIOdjcYotms

С 9 июня Кипр постепенно будет открывать авиасообщение для международных туристов. Правительство страны заявило, что в случае выявления болезни на территории страны, иностранных гостей Кипр будет лечить за свой счет.

На острове организуют специализированную больницу, которая будет обслуживать только иностранных туристов, сообщает AP.

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В спецбольницы для иностранцев зарезервируют 100 коек и еще около 112 отделений интенсивной терапии зарезервируют для пациентов в критическом состоянии.

Если иностранец получил положительный результат на коронавирус, находясь на территории острова, – страна покроет все расходы. Сюда будет входить: проживание, еда, напитки и лекарства. Расходы, которые остаются за пациентом – только поездка на такси в аэропорт и билеты домой.

Также на Кипре будет функционировать "Карантинный отель" на 500 номеров. Там будут проживать члены семьи или другие люди из близкого круга общения.

Отметим, что Кипр открывает авиасообщение с 9 июня. Следовательно, туристы должны будут пройти тест на COVID-19 за три дня до вылета. Перед посадкой на самолет пассажиры будут демонстрировать результаты своих анализов и, вполне вероятно, что придется находиться в маске на протяжении всего полета.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Путешествия Кипр Новости Здоровье Лечение Здоровье
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