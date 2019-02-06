Кисту яичников не нужно удалять: сенсационное исследование

В большинстве случаев доброкачественные новообразования (кисты) рассасываются сами собой, либо не требуют опасной операции.

До 80% кист проходят сами в течение двух лет без каких-либо операций. Поэтому врачи ljk;ys выбрать стратегию ожидания, а не радикального удаления.

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Результаты исследования, проведенного международной группой ученых, включая специалистов из Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и Левенского католического университета (Бельгия), опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

Киста яичников – что это? Киста яичника – доброкачественное опухолевидное новообразование в тканях яичника, наполненное жидким содержимым. Как правило, это образование рекомендуют удалить. Чаще всего врачи опасаются злокачественного перерождения новообразования, или чрезмерного роста. В некоторых случаях киста может спровоцировать тазовую боль и вздутие.

Ученые отметили, если киста не растет – ее лучше не трогать, особенно, если ее наличие не вызывает болезненных симптомов у женщины. Но медики рекомендуют проходить частые ультразвуковые исследования, чтобы за этим следить.



Кисту яичников удалять не надо

Авторы исследования наблюдали почти за 2 тысячами женщин из 10 стран, включая Великобританию. Большинство из них не проходили через хирургические операции по удалению кисты, а просто посещали врачей, которые наблюдали за этими новообразованиями. Лишь у 12 женщин позже был обнаружен рак яичника, однако, как предполагают ученые, это было связано не со злокачественным перерождением кисты, а с неправильно поставленным диагнозом в начале.

Также расчеты показали, что риск осложнений (искажения яичника или разрыва кисты) в случае отказа от операции составил 0,4 и 0,2% соответственно. В то время как риск тяжелых оперативных осложнений при удалении кисты яичника, таких, как перфорация кишечника составляет от 3 до 15%.

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