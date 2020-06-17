В Норвегии заявили, что лосось не может быть причиной вспышки коронавируса на рынке в Пекине.

Ранее Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков из-за вероятности того, что рыба могла быть связана с новой вспышкой коронавируса на самом большом оптовом рынке Пекина "Синьфади". Об этом пишет издание NDTV.

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"Лосось из Норвегии не связан с распространением коронавирусной инфекции в Пекине, и Норвегия пришла в этом вопросе к общему мнению с Китаем", – сказал министр рыбной промышленности Одд Эмиль Ингебригтсен.

Напомним, что газета "Синьцзинбао" писала, что на рынке в пробах, взятых с разделочной доски для импортируемого лосося, обнаружили COVID-19. Из-за этой информации большие супермаркеты в Пекине убрали лосось с продажи.

Тогда Китай призвал бойкотировать импортные морепродукты из-за риска заразиться коронавирусом.

Добавим, что за минувшие сутки в Китае зафиксировали 40 новых случаев инфицирования коронавирусом, за сегодня – еще 44 больных. Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране выявлено 83 265 случаев инфицирования, 4634 человек умерли, 78 379 – выздоровели.