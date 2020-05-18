В Китае новая вспышка COVID-19: более 100 миллионов людей отправили на карантин

На севере Китая из-за новой вспышки COVID-19 на карантине находятся 108 миллионов человек. Карантинный режим ввели в городах провинций Цзилинь и Ляонин.

Под ограничения попали, в частности, города Цзилинь и Шулань. Последний считают эпицентром новой вспышки коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

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Пока неизвестно, что стало причиной новой вспышки, но предполагается, что вирус могли занести люди, которые вернулись с Российской Федерации, ведь провинция Цзилинь, где находится Шулань, граничит с Приморьем.

Как восстанавливают карантин

Шулань попал под карантин 18 мая. Там ограничили движение общественного транспорта, выход на улицу и выезд из города. В городе уволили шестерых чиновников, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.

Новую вспышку коронавируса на северо-востоке Китая обнаружили около двух недель назад. По данным на 18 мая, в провинции Цзилинь зафиксировано 34 случая COVID-19, в провинции Ляонин – три.

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Что известно о ситуации с распространением коронавируса в Китае на данный момент?Коронавирус COVID-19 снова фиксируют в Китае, предварительно страна сообщила о преодолении недуга, но эпидемия продолжается. Подавляющее большинство случаев, что фиксируют в стране – бессимптомные.

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