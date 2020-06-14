Власти Китая сообщили о рекордном количестве новых случаев коронавируса за последние два месяца. Заболели 57 человек – почти все работали или покупали на местном продовольственном рынке.

Национальная комиссия здравоохранения Китая по состоянию за 13 июня зарегистрировала 57 новых случаев COVID-19, пишет Nytimes.com.

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57 человек получили положительный тест на коронавирус в Пекине,

– говорится в сообщении.

Почти все больные работают или покупают продукты на местном рынке. Там продают морепродукты, фрукты и овощи.

Власти опасаются новой вспышки, поэтому 13 июня решили временно закрыть продовольственный рынок. Кроме того, в 11 соседних жилых кварталах ввели жесткий карантин.

Ведь это первые новые подтвержденные случаи в столице Китая за более 50 дней.

Что известно о рынке, откуда началась вспышка?

На нем работают примерно 10 тысяч работников. Рынок поставляет 90% фруктов и овощей в Пекине.

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