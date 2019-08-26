Китаец 30 лет жил с огромным червем в мозгу

Длина изъятого из мозга пациента червя составляла десять сантиметров. Из-за него китаец 30 лет страдал от головных болей.

Паразит вызвал повреждение мозга у 59-летнего мужчины, что стало причиной еще более серьезных симптомов, сообщает AsiaOne.

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Много лет назад пациент начал долгую и тяжелую борьбу, чтобы найти лекарство против проблем со здоровьем после своего первого приступа в 1989 году. Мужчина играл в карточную игру, когда его руки и ноги внезапно начали трястись, изо рта потекла пена, и он потерял сознание.

Семья отвезла пациента в местную больницу, где ему диагностировали эпилепсию и прописали противоэпилептические лекарства. Несмотря на то, что мужчина регулярно принимал лекарства, он все еще страдал от мелких приступов, а также от постоянных головных болей и обмороков.



Паразит мог попасть в мозг из воды

Думая, что приступы не были большой проблемой, пациент продолжал не обращать особого внимания на них, пока в 2015 году чуть не погиб. Поселок, в котором жил пациент, загорелся, и он тушил огонь, когда случился очередной приступ, на этот раз серьезный. После пожара симптомы стали проявляться все более активно, и каждый месяц у больного происходили сильные приступы.

Отчаявшись решить проблему со здоровьем самостоятельно, китаец посетил много больниц и только теперь с помощью МРТ медики нашли причину – большого паразита. Хирурги прооперировали больного и вытащили червя. Специалисты считают, что паразит мог попасть в организм, когда мужчина выпил сырой воды из источника.

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