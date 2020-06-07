По словам российских СМИ, Китай хочет сотрудничать с РФ в разработке и производстве вакцины против коронавируса.

Во время пресс-конференции по случаю публикации правительственной книги КНР "Борьба с COVID-19: действия Китая", заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй заявил, что Китай планирует сотрудничать с Россией, сообщает ТАСС.

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По словам российских журналистов, Чжаосюй назвал Китай и Россию "всеобъемлющими стратегическими партнерами" в борьбе с эпидемией коронавируса.

Перед лицом эпидемии Китай и Россия, как всеобъемлющие стратегические партнеры в новую эпоху, действовали совместно против COVID-19. В будущем мы будем следовать консенсусу, достигнутого руководителями двух стран, и продолжим углублять сотрудничество в борьбе с эпидемией, в том числе в сфере разработки и производства вакцины. Так наши страны вместе сделают свой вклад в мировую борьбу с эпидемией,

– заявил он.

Также репортеры сообщают, что во время этой же пресс-конференции министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что в Китае ведется разработка пяти видов вакцин против COVID-19.

По его словам, некоторые из них уже перешли на фазу испытаний. Чжиган добавил, что после создания необходимой вакцины, Китай сделает ее доступной для всего мира.