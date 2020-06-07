Американский сенатор-республиканец Рик Скотт заявил, что у США есть доказательства против Китая. Согласно им, Китай препятствует созданию на Западе вакцины от коронавируса.

Сенатор убежден, что Китай не хочет, чтобы США создали вакцину первыми. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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По мнению Скотта, в случае, если Китай создаст вакцину от COVID-19, то не будет делиться ею.

Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее,

– сказал сенатор США.

В то же время он не ответил на вопрос, какими доказательствами владеют Соединенные Штаты.

Позиция Китая

Министр науки и технологий КНР Вань Ган заявил, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от COVID-19, опираясь на уже действующее взаимодействие в ее разработке.

Он подчеркнул, что разработка вакцины "как и раньше является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса".

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