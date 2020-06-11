Представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин заявил, что версия появления COVID-19 на территории Китая еще в августе 2019 года создана США намеренно с целью дезинформации.

В ходе брифинга в МИД КНР в четверг в Пекине назвали исследование американских ученых сфабрикованным и со значительными погрешностями, пишет Интерфакс-Украина.

О чем речь COVID-19 мог распространяться в Ухане еще в августе 2019-го: на это указывают спутниковые снимки

Каковы аргументы американских исследователей

Ученые Гарвардской медицинской школы и Университета Бостона опубликовали исследование, в котором говорится о том, что COVID-19 мог появиться и распространиться в китайском городе Ухань еще в августе 2019 года.

Исследователи проанализировали снимки со спутников в период с января 2018 года по апрель 2020 года и обнаружили, что с августа 2019 года в районе больницы в Ухане было увеличение количества автомобилей, а в декабре 2019 года число транспортных средств у больниц достигало максимума за рассматриваемый период времени.

Кроме того, ученые промониторили поисковые запросы пользователей китайского поисковика Baidu. В тот же период времени китайцы часто искали информацию о лечении кашля, диареи и других симптомов, характерных для COVID-19.

Возникновение вируса SARS-CoV-2

Как известно, коронавирус начал распространяться из административного центра китайской провинции Хубэй города Ухань в декабре 2019 года. Известно, что первые больные в городе Ухань посещали местный рынок, где продавали морепродукты, а также животных – змей, птиц, летучих мышей. Пока точно неизвестно был ли рынок источником распространения COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 11 июня в мире коронавирусом заболели более 7 млн ​​119 тысяч человек, из которых умерли более 406 тысяч.