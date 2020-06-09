Китай пообещал сделать вакцину от коронавируса открытой всему миру
Китайская власть пообещала, что раскроет детали своей вакцины от коронавируса и сделает ее общественным достоянием после того, как она будет разработана.
Об этом заявил министр науки и технологий КНР Вань Ган на пресс-конференции по случаю публикации Госсоветом страны Белой книги "Борьба с COVID-19: действия Китая", передает газета "Жэньминь жибао".
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На следующем этапе, когда китайская вакцина будет готова к применению после того, как ее создадут и проверят, мы выполним те обязательства, которые озвучил председатель КНР Си Цзиньпин на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и сделаем ее доступной всему миру,
– сказал Вань Ган.
По его словам, ученые в КНР разрабатывают как минимум пять вакцин. Некоторые из них уже приступили к испытаниям. Министр отметил, что при создании вакцины отдается приоритет ее безопасности, эффективности и доступности.
"Как показывает история борьбы человечества с эпидемиями, фундаментальной стратегией для противостояния является именно разработка вакцин. Миру нужно усилить сотрудничество в их разработке и последующих этапах", – пояснил министр.
Вакцина против коронавируса: что известно
- В разных странах мира начали разработку вакцины против коронавируса.
- ВОЗ зарегистрировала 133 потенциальных вакцины, которые разрабатывают для защиты населения от COVID-19. 10 потенциальных вакцин проходят клинические испытания в США, Великобритании и Китае.
- В Украине не работают над созданием вакцины.
- Сторонники теории заговоров и конспирологи видят в вакцине против COVID-19 опасность.