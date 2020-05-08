Китай сказал, когда допустит ВОЗ провести публичное расследование происхождения коронавируса

Власти Китая выступают за проведение публичного расследования Всемирной организацией здравоохранения источников происхождения коронавируса, однако оно должно проводиться после окончания пандемии.

Об этом заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает "Интерфакс-Украина".

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На брифинге она заявила, что расследование должно быть "открытым, прозрачным и всеобъемлющим" и вестись под руководством генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Однако, добавила она, расследование должно вестись в "подходящее время после окончания пандемии" и должно быть согласовано с руководством ВОЗ.

Ранее постпред КНР в отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй заявил, что власти КНР считают более насущной задачей одержать победу над пандемией коронавируса, а не направлять международных экспертов в Китай для расследования обстоятельств возникновения вируса.

Обвиняют ли Китай в распространении вируса?

Основным обвинителем Китая является Дональд Трамп. Он неоднократно обвинял КНР в распространении коронавируса. Также он неоднократно делал разные вбросы в СМИ, но никаких доказательств не предоставлял.

Великобритания, Франция и Германия занимают не такую ​​радикальную позицию и просят Китай помочь независимому расследованию. На защиту КНР встали Россия и Иран.



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