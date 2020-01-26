24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Китай не может спрогнозировать риски мутаций коронавируса

47 Читати новину українською
Китайский коронавирус способен мутировать / REUTERS

В Ухань, город, из которого начал распространяться китайский вирус, прибыли более 2300 медиков, чтобы изучить вероятность мутаций вируса.

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, пишут китайские СМИ.

Читайте также: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь распространется по миру

Глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Нанишань отметил, что в Ухань – город, в котором впервые зафиксировали распространение инфекции, – прибыли более 2300 медиков. Количество коек в больницах могут увеличить на 5 тыс.

Способность передачи коронавируса становится все сильнее, и инфекция продолжает распространяться.

Министр национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовей, выступая на пресс-брифинге, заявил, что знание властей о новом вирусе ограничено, и они не имеют ясности в отношении рисков, которые могут быть вызваны мутациями вируса.


Специалисты ищут способ остановить распространение коронавируса/Фото:AFP

Главное о китайском коронавирусе

  • По состоянию на 26 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 56 человек, количество инфицированных стремительно растет. В целом количество инфицированных по всему миру – более 2 тыс. лиц.
  • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.
  • Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.
  • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.
  • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

Интересно: Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив


Специфических признаков или симптомов заболевания нет/Фото:Unsplash

 
Как проявляется коронавирус:
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.

Также отметим, что, несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, предыдущий опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.

Главные новости 25 января: новые записи из кабинета Трубы и суета вокруг Суркова
сегодня
1033
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Инфекция Лечение Китай Пневмония в Китае 2020 Здоровье Медицина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 21:17 Как живет украинский студент в эпицентре вспышки коронавируса и что делает посольство: эксклюзив
Анастасія Кушпіт 1322
24 января 18:54 Как китайцы реагируют на смертельный коронавирус: эксклюзивный комментарий
Богдан Мірошниченко 1644
21 января 18:42 Грозит ли украинцам новый коронавирус из Китая
Анастасія Кушпіт 3122
21 января 15:30 Птичий грипп у людей: симптомы и пути заражения
Анастасія Манюхіна 1501
21 января 10:51 Польза и значение объятий для человека: объяснение психолога
Юлія Девда 1448
Новости
Больше новостей
Залиште відгук