Китай не может спрогнозировать риски мутаций коронавируса

В Ухань, город, из которого начал распространяться китайский вирус, прибыли более 2300 медиков, чтобы изучить вероятность мутаций вируса.

Госкомитет здравоохранения КНР заявил, что отслеживает возможные мутации коронавируса, пишут китайские СМИ.

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Глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Нанишань отметил, что в Ухань – город, в котором впервые зафиксировали распространение инфекции, – прибыли более 2300 медиков. Количество коек в больницах могут увеличить на 5 тыс.

Способность передачи коронавируса становится все сильнее, и инфекция продолжает распространяться.

Министр национальной комиссии по здравоохранению Ма Сяовей, выступая на пресс-брифинге, заявил, что знание властей о новом вирусе ограничено, и они не имеют ясности в отношении рисков, которые могут быть вызваны мутациями вируса.



Специалисты ищут способ остановить распространение коронавируса/Фото:AFP

Главное о китайском коронавирусе

По состоянию на 26 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 56 человек, количество инфицированных стремительно растет. В целом количество инфицированных по всему миру – более 2 тыс. лиц.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирают.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала болезнь была зафиксирована в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

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Специфических признаков или симптомов заболевания нет/Фото:Unsplash

Как проявляется коронавирус: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

Также отметим, что, несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, предыдущий опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.