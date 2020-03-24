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Китай открывает город Ухань, откуда началась вспышка коронавируса

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Эпидемия коронавируса Covid-19 начинает спадать в Китае. Власти приняли решение отменить ограничения на въезд и выезд из провинции Хубэй с 25 марта, откуда заболевание распространилось.

Италия, Иран, США и другие страны страдают от вспышки заражения коронавирусом и с каждым днем ​​вводят все больше ограничений, чтобы приостановить распространение Covid-19. Еще неделю назад наибольшее количество больных было зафиксировано в китайской провинции Хубэй. Но, к счастью, с каждым днем ​​врачи начали подтверждать меньше случаев инфицирования.

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Как сообщили в региональном государственном комитете по делам здравоохранения Китая, власти решили открыть город Ухань.

С 00:00 часов 25 марта, за исключением района города Ухань провинции Хубэй будут сняты ограничения на дорогах и восстановлено движение транспорта на въезд и выезд.

Также с 8 апреля в Ухане будут сняты ограничения на проезд по транзитным путям и восстановлено транспортное сообщение на въезд и выезд из города.

Кроме того, в сети появилось видео, как люди торжественно встретили медиков, вернувшихся домой после длительной борьбы с эпидемией коронавируса в провинции Хубэй. Ролик был снят в провинции Цзилинь.

Людям разрешили выйти на улицы, чтобы поблагодарить врачей в Китае: смотрите видео


Какие тесты проводят на коронавирус Covid-19 / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Китай Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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