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Китай проведет день траура по погибшим от коронавируса

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Китай проведе день жалоби за загиблими від коронавірусу / Getty Images

Китай объявил 4 апреля национальным днем траура по погибшим в борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Завтра, 4 апреля, в 10:00 по всей стране почтят память погибших тремя минутами молчания.

С начала пандемии коронавируса зафиксировали 326 смертей. Общее количество больных – 82 464, а из позитивных новостей является то, что в Китае наибольшее число людей, которые выздоровели, – более 76 тысяч.

Прості правила гігієни про коронавірусіПростые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье
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