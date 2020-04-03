Китай проведет день траура по погибшим от коронавируса

Китай объявил 4 апреля национальным днем траура по погибшим в борьбе с коронавирусом.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Завтра, 4 апреля, в 10:00 по всей стране почтят память погибших тремя минутами молчания.

С начала пандемии коронавируса зафиксировали 326 смертей. Общее количество больных – 82 464, а из позитивных новостей является то, что в Китае наибольшее число людей, которые выздоровели, – более 76 тысяч.

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