Китай разрешил эвакуировать украинцев из Уханя, который стал эпицентром распространения коронавируса.

Сейчас в этом городе находится более полусотни украинцев. Об этом сообщили в посольстве Украины в КНР.

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Планируется, что их вывезут чартерным рейсом.

Накануне украинских туристов с острова Хайнань досрочно начало вывозить турагенство Join UP. Оттуда накануне также прилетел чартерный рейс МАУ с двумя сотнями украинцев на борту. Все пассажиры прошли предварительную проверку на инфекцию сразу в аэропорту.

Еще одно судно с украинскими ожидают уже в понедельник, 3 февраля.

В группе риска – не только те, кто возвращается из Китая, но и наши пограничники в аэропортах.

У нас зона риска – пограничники. К нам обратилась фармацевтическая компания, которая передала нам поддерживающие медикаменты для пограничников. Еще раз подчеркиваю – это не лекарства. Потому что лекарств в ближайшее время – не знаю, 3-4 месяца, сколько там наука будет заниматься – не будет,

– уведомить секретарь СНБО Алексей Данилов.

Что следует знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 1 февраля 2020 года подтверждено почти 11855 случаев заболевания в Китае и более 132 за рубежом. Зафиксировано 259 летальных случаев.

Наличие инфекции в Украине подозревали, но ни один случай не подтвердился.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Большинство жертв – пожилые люди, страдающие от других сопутствующих заболеваний, таких как Паркинсон или диабет.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

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Мифы и правда о коронавирусе 2019-nCoV / Инфографика 24 канала

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