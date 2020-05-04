Китай скрывал информацию о COVID-19, чтобы скупить мировые запасы средств защиты, – AP

В докладе разведки США, который получило AP, говорится, что Китай скрывал данные о коронавирусе SARS-CoV-2, чтобы запастись противоэпидемическими средствами.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства внутренней безопасности США для официальных лиц, который оказался в распоряжении AP.

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В докладе говорится, что в январе Пекин увеличил импорт и ввел ограничения на экспорт средств защиты. Такая политика помогла Китаю запастись противоэпидемическими средствами. Эти выводы основаны на том, что изменения в импорте и экспорте Китая не были в пределах нормы.

Также отмечается, что Пекин отрицал введение экспортных ограничений на противоэпидемические товары, однако в то же время задерживал предоставление торговых данных и запутывал в них.



В разведке США считают, что Китай намеренно скрывал информацию о коронавирусе / apnews.com

В издании отмечают, что доклад появился у них именно в то время, когда президент США Дональд Трамп столкнулся с критикой оппонентов за политику в противодействии коронавирусу. В ответ глава Соединенных Штатов публично критикует Китай за сокрытие информации о новом патогене.

АР отмечает, что китайские чиновники действительно заставляли молчать врачей, которые на раннем этапе предупреждали о вирусе, и постоянно преуменьшали угрозу вспышки. Например, о том, что вирус может передаваться от человека к человеку Китай сообщил только 20 января, а об этом было известно еще в начале декабря.

Однако многие из ошибок китайского правительства могли быть связаны с бюрократическими барьерами, жестким контролем за информацией и чиновниками, которые не решались сообщить плохие новости.

Сейчас нет никаких публичных доказательств того, что это был преднамеренный заговор с целью скупки мировых запасов средств защиты.

Отметим, что ранее разведка США сообщала, что коронавирус имеет природное происхождение. В то же время Дональд Трамп и глава Госдепа США подчеркивали, что вирус создали в уханской лаборатории.

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