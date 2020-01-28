Китай сперва хотел скрыть распространение вируса

Факт распространения коронавируса хотели скрыть от населения и руководства провинции. Учитывая масштабы эпидемии, уханьский коронавирус стал и политической проблемой.

Судя по всему, с начала развития эпидемии власти провинции Хубэй, центром которой является Ухань, пыталась скрыть информацию от населения и руководства государства, пишет Carnegie.

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В частности, 1 января в Ухане арестовали восемь блогеров, которые писали о распространении нового смертоносного заболевания.

Впоследствии действия власти резко изменились – информация насчет вируса дошла до Пекина, и власть начала борьбу с новым типом коронавируса.

Ошибки власти

Учитывая масштабы эпидемии, коронавирус с самого начала стал и политической проблемой. Нынешний кризис во многом напоминает эпидемию атипичной пневмонии 2002-2003 годов – SARS и из-за сходства вирусов (они похожи на 79,5%), и вероятного источника заболевания. Однако на этом сходство заканчивается.

Решительные меры не вводили из опасений, что это может привести к панике. Своевременное сотрудничество с международными экспертами могло бы помочь остановить эпидемию быстрее. Но китайские власти, напротив, препятствовали работе ВОЗ: отказывались вовремя предоставлять биологические пробы, результаты тестов или информацию о состоянии пациентов.

Реакция власти на прошлую вспышку SARS считалась неэффективной, именно поэтому она стала объектом многолетней внутренней рефлексии системы. Сейчас руководство КНР делает все, чтобы избежать основных ошибок семнадцатилетней давности.



В КНР, вероятно, боялись паники/Фото:Reuters

Как изменилась ситуация

Эффективной мерой борьбы с распространением вируса стал карантин, в который власти КНР помещают целые города. Первым закрыли эпицентр распространения – Ухань. 23 января власти закрыли город для авиасообщения, автомобильные дороги перекрыли с привлечением полиции (исключение делают для владельцев специальных пропусков), а въезды в некоторые тоннели специально засыпаны.

В самом городе ограничено движение общественного транспорта, сервисы вызова такси централизованно отключены.

Власти отменили все праздничные мероприятия, где возможно скопление людей (сейчас подобный запрет действует в большинстве крупных городов КНР). Впоследствии зону карантина расширили еще на несколько соседних городов.

Также отменили все туристические поездки как внутри страны, так и за пределы КНР.

Китайский коронавирус 2019-nCoV: что следует знать

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерло 106 человек.

Известно, что заболели во всем мире почти 4600 людей.

В Украине не зафиксировали ни одного случая заболевания.

Умирают от коронавируса в среднем 9% инфицированных.

В Китае уже ввели карантин в некоторых городах, в частности в Ухане, откуда началось заражение.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.