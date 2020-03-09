Китай спрогнозировал, когда закончится распространение коронавируса

Специалисты предположили, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру как минимум до июня.

Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет РБК-Украина.

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Акцент в борьбе с коронавирусом может "сместиться с экспорта на импорт".

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться как минимум до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, – ред.) на импорт", – заявил представитель по вопросам здоровья КНР.

Главное о коронавирусе

По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 110 276 человек, из них умерли – больше 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.

Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.

В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.

Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.

Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

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