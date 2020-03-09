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Китай спрогнозировал, когда закончится распространение коронавируса

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Специалисты предположили, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру как минимум до июня.

Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, пишет РБК-Украина.

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Акцент в борьбе с коронавирусом может "сместиться с экспорта на импорт".

"По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться как минимум до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта (заболевания из Китая, – ред.) на импорт", – заявил представитель по вопросам здоровья КНР.

Главное о коронавирусе

  • По состоянию на 9 марта количество заболевших китайским коронавирусом возросло до 110 276 человек, из них умерли – больше 3 тысяч человек. Выздоровели 62 тысячи человек.
  • Коронавирус распространился на большинство европейских стран, а теперь его фиксируют даже на маленьких островах. Больше всего случаев заражения в Европе зафиксировали в Италии – 7 375 человек.
  • В остальном мире больше всего от коронавируса страдают в Китае, где его впервые обнаружили, а также в Южной Корее и Иране.
  • Пока не существует вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Впрочем, Китай и США заявили о том, что уже работают над ее созданием. В частности, США уже начали тестировать вакцину на людях.
  • Первый случай заболевания коронавирусом подтвердили и в Украине. Заболел черновчанин, который путешествовал по Италии. Сейчас он получает необходимое лечение.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Коронавирус в Италии: 366 человек умерли, количество больных выросло
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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Китай Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение
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