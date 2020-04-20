Китай успешно провел испытания вакцины против COVID-19 на животных

В Китае ученые сообщили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавирусной инфекции на мышах, крысах и обезьянах.

Результаты исследований опубликованы в электронной научной библиотеке bioRxiv. Заметим, что статью ученых пока не рецензировали независимые эксперты и редакторы научных журналов.

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Как сообщили ученые, малые и большие дозы этой вакцины частично или полностью защитили макак от заражения COVID - 19.

"Мы организовали пилотное производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc, которая заставила организм мышей, крыс и приматов производить антитела, способные нейтрализовать как минимум десять различных штаммов вируса SARS-CoV-2", – говорится в статье.

Инактивированная вакцина – что это? Инактивированные вакцины содержат либо убитый целый микроорганизм (вакцины против коклюша, бешенства и вирусного гепатита А), либо компоненты клеточной стенки или других частей возбудителя (вакцины против коклюша и менингококковой инфекции).

Как ученые создавали вакцину

Для производства инактивированной вакцины ученые собрали образцы жидкости из легких пациентов, которые страдали от коронавирусной инфекции в Китае, Италии, Испании и Великобритании. Потом самый стабильный из присутствующих в них вирусов специалисты отобрали как "шаблон" для создания вакцины.

Ученые сначала отработали технологию по массовому производству и ослаблению вирусных частиц в культурах клеток почек обезьян. Биологи сделали пробную партию вакцины и проверили ее действие на мышах, крысах и обезьянах.



Китай успешно провел испытания вакцины против COVID-19 / Фото Getty Images

Результаты исследования на животных – успешные

После первых опытах на крысах и мышах стало известно, что они хорошо перенесли вакцинацию и начинали производить большое количество антител примерно через одну или две недели после первых инъекций препарата. Антитела из крови грызунов нейтрализовали все десять штаммов SARS-CoV-2, выделенных из образцов биожидкостей.

Затем исследователи проверили вакцину на макаках-резусах. Ученые сначала сделали так, чтобы у животных появилась иммунная реакция, а затем заразили их коронавирусом COVID-19. Трехкратное введение небольших доз вакцины значительно снижало остроту симптомов болезни, а двойное количество полностью защищало макак от инфекции.

Вероятно, совсем скоро ученые смогут перейти к клиническим испытаниям на добровольцах.

Добавим, пока не существует ни лекарств, ни вакцины против коронавируса. Если Вам их предлагают купить – это спекуляции и мошенничество.



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