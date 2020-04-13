Китай ввел строгие ограничения на публикацию исследований о коронавирусе

Правительство Китая ввело строгие ограничения на публикацию исследований о происхождении коронавируса. Теперь научные исследования не будут опубликовывать, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения Китая.

О новых ограничениях сообщило издание CNN.

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Такое решение властей Китая относительно исследований специалистов выглядит, как попытка контроля над распространением информации о происхождении пандемии COVID-19.

Еще в январе, китайские исследователи опубликовали ряд материалов по изучению коронавируса в нескольких влиятельных иностранных изданиях. В некоторых работах речь шла о возможной ответственности китайских властей за вспышку болезни. Похоже, что теперь правительство КНР решило взять подобные публикации под свой жесткий контроль.

Теперь ученые не смогут публиковать исследования, пока их не одобрит научно-технический отдел Министерства здравоохранения, а также рабочая группа при Госсовете Китая. Только после этого они могут быть направлены в научные журналы.

Что известно о возможном замалчивании масштабов эпидемии COVID-19 в Китае

О первых случаях заражения новым коронавирусома в Китае было известно еще в ноябре 2019 года. Но китайское правительство попыталось скрыть вспышку. А врачей и блогеров, которые об этом писали, арестовывали за распространение слухов.

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Американское информагентство Bloomberg со ссылкой на три официальных источника в администрации США, заявило о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса на своей территории, сократив в своих докладах как общее количество заболеваний, так и летальных исходов от этой болезни.

Китай сообщил, что им удалось остановить распространение коронавируса. В частности, в провинции Хубэй, откуда коронавирус COVID-19 распространился на весь мир, отменили карантин.

Однако, 2 апреля Органы здравоохранения Китая включили бессимптомные случаи нового коронавируса в официальный подсчет.

Следовательно, сегодня, 13 апреля, Государственный комитет здравоохранения КНР объявил о 99 новых случаях заражения коронавирусом. При этом 97 случаев – у людей, прибывших из-за границы, два случая – в провинции Хэйлунцзян.

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