Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019

Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса, ведь примерно 80,9% случаев заболевания классифицируют как легкие.

Обнадеживающие данные опубликованы в исследовании в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Читайте также: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы

Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риски для жизни имеются лишь у пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Около 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% – как тяжелые, и только 4,7% – как критические. В целом смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%.

Примечательно, что мужчины умирают чаще, чем женщины – 2,8% и 1,7% соответственно.

Последние данные о распространении китайского вируса:

По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2112 человек. Общее количество инфицированных – 75200 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14866 человек.

Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.

От болезни умирают около 2% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.

19 февраля в Ухань вылетел украинский самолет, который должен эвакуировать наших граждан и иностранцев из 10 разных стран.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.