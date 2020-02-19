24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Китай заявил о преодолении коронавируса Covid-2019

- Читати новину українською
Эпидемия коронавируса пошла на спад / deccanherald.com

Китайские ученые заявили о преодолении пика эпидемии коронавируса, ведь примерно 80,9% случаев заболевания классифицируют как легкие.

Обнадеживающие данные опубликованы в исследовании в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Читайте также: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы

Ученые установили, что у большинства зараженных людей наблюдаются легкие симптомы. Риски для жизни имеются лишь у пожилых пациентов и пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Около 80,9% случаев заболевания классифицируются как легкие, 13,8% – как тяжелые, и только 4,7% – как критические. В целом смертность от вируса COVID-19 составила 2,3%.

Примечательно, что мужчины умирают чаще, чем женщины – 2,8% и 1,7% соответственно.

Последние данные о распространении китайского вируса:

  • По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2112 человек. Общее количество инфицированных – 75200 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14866 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019.
  • От болезни умирают около 2% инфицированных.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.
  • В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.
  • В Китай временно прекратили групповые туры.
  • Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.
  • 19 февраля в Ухань вылетел украинский самолет, который должен эвакуировать наших граждан и иностранцев из 10 разных стран.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

 

Последние новости о коронавирусе на лайнере "Diamond Princess": заболел уже 621 человек
сегодня
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус 2020 Лечение Здоровье Медицина Новости Здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:22 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
13 февраля 20:20 1 апреля – лишь переломный момент в реформе медицины, – интервью Скалецкой
Альона Чернецька
13 февраля 19:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька
Новости
Больше новостей
Залиште відгук